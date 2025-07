Brasileiras terminam em oitavo no trampolim sincronizado da Universíade

Heloá Camelo e Rebeca Santana ficaram em 8º lugar. Lucas Rodriguess / CBDU/Divulgação

As brasileiras Heloá Camelo e Rebeca Santana terminaram na oitava posição na disputa do trampolim de 3 metros sincronizado dos Jogos Mundiais Universitários, em Duisburg, na Alemanha, uma das sedes do evento.

Com um total de 216,24 pontos nos cinco saltos, Heloá e Rebeca fizeram uma boa prova e chegaram a aparecer na sexta colocação, após a terceira rodada.

A medalha de ouro foi conquistada pelas chinesas Yu Ouyang e Weiying Wang, que somaram 294,90. A prata foi para as estadunidenses Lanie Lynn Gutch e Eliana Joyce (265,98) e o bronze ficou com as alemãs Lena Hentschel e Jette Müller (263,10).

João Margiotto é último na plataforma

João Felipe Margiotto durante a prova. Lucas Rodriguess / CBDU/Divulgação

Nas eliminatórias da plataforma, João Felipe Margiotto foi o 18º e último colocado e não irá disputar a final.

O atleta brasileiro, que já havia sido o pior colocado nas eliminatórias do trampolim masculino de 3 metros, obteve como pontuação um total de 271,85 pontos.

Calendário

No sábado (19), Heloá Camelo voltará a cair na piscina para a disputa das eliminatórias da plataforma a partir das 6h25 (de Brasília).

O trio de atletas brasileiros também participará da final da prova por equipe em três e 10 metros. A prova está marcada para às 8h50 de sábado.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.