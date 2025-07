Brasileira Luisa Stefani e húngara Timea Babos estão nas quartas de final em Wimbledon

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos conquistaram mais uma grande vitória, na chave de duplas de Wimbledon , e estão classificadas para as quartas de final.

Esta é a sétima vez que a paulista irá disputar as quartas de final de um Grand Slam, a segunda em Londres. Stefani passou de fase em duas oportunidades, ambas no US Open.