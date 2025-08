Renovação

Jovens que já haviam sido convocados no ciclo passado ganharam protagonismo visando Los Angeles 2028. A VNL é o laboratório. Nomes como Bergmann, 21 anos, Honorato, 28, e Darlan, 23, carregam a esperança de um país acostumado a vencer, mas que esteve por baixo no cenário mundial nos últimos anos.

Novos líderes

— O Brasil recuperou a confiança e a autoestima. O Cachopa está jogando muito. Isso tem a ver com a linha de recepção porque o Honorato e o Maike estão dando sustentação no passe — avalia Marco Freitas, comentarista do SporTV.

Polônia favorita

A renovação, é claro, cobra o seu preço. Após a instabilidade nas quartas de final, o Brasil terá pela frente a campeã europeia em 2023 e vice-campeã olímpica em 2024. Trata-se de uma seleção experiente, que se acostumou com o pódio nas principais competições do calendário mundial.

Chaveamento

Se passar, o Brasil terá pela frente na final Itália ou Eslovênia, que jogam neste sábado (2), às 4h, com transmissão do SporTV2. A final será no domingo (3), às 8h, com esperança de que a nova geração recoloque a seleção pentacampeã olímpica no topo.