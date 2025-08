Brasil vira jogo contra os EUA e conquista ouro no basquete masculino da Universíade

Brasileiros comemoram medalha de ouro. Mikulas Celta / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A seleção brasileira masculina de basquete obteve uma vitória épica, neste sábado (26), nos Jogos Mundiais Universitários. Na final disputada em Essen, na Alemanha, o Brasil venceu os Estados Unidos, na prorrogação, por 94 a 88, e pela segunda vez na história conquistou a medalha de ouro, repetindo a vitória de 1963, em Porto Alegre.

Os contornos épicos da vitória brasileira podem fazer os mais velhos lembrarem da conquista da medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em 1987, quando o Brasil de Oscar Schmidt e Marcel perdia por 20 pontos para os EUA e conseguiu virar a partida.

O jogo

Brasil chegou a estar mais de 20 pontos atrás no placar. Mikulas Celta / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A partida deste sábado reuniu os dois melhores times da Universíade e o técnico brasileiro Fernando Oliveira escalou o quinteto inicial com Adyel, Reynan, Anderson Barbosa, Brunão e Rafael Rachel.

O primeiro período foi equilibrado e a seleção brasileira conseguiu terminar em vantagem de três pontos (20 a 17).

Mostrando toda sua força, a seleção estadunidense, formada por jogadores da Universidade de Baylor, que é um dos principais programas do baquete universitário do país, assumiu o controle do placar no segundo quarto, permitindo apenas nove pontos ao Brasil.

Com jogo agressivo e muitos arremessos da linha dos três pontos, os EUA foram para o intervalo ganhando por 14 pontos (43 a 29).

Para se ter ideia do tamanho da equipe de Baylor, seu principal destaque da temporada passada, VJ Edgecombe foi selecionado como número 3 do Draft da NBA, pelo Philadelphia 76ers.

Outro destaque da seleção dos EUA presente na Universíade foi Andre Iguodala II, filho do tetracampeão da NBA, Andre Iguodala.

No terceiro período, os estadunidenses seguiram mandando no placar e, com um 24 a 16, estenderam a diferença para 22 pontos (67 a 45).

A medalha de ouro parecia ter dono até a reta final. Com 3min18seg por jogar, o Brasil diminuiu a distância para 10 pontos (76 a 66) e seguiu pressionando o adversário a quadra toda.

Com atuações decisivas de Reynan e Adyel, a seleção brasileira foi encurtando a diferença até conseguir empatar em 80 a 80, em uma bola de três de Reynan, com apenas seis segundos para o jogo terminar. Os EUA ainda erraram um ataque, antes do cronômetro zerar e a prorrogação ser iniciada para definir o campeão.

E o Brasil começou a prorrogação de forma arrasadora e, com uma corrida de 6 a 0, abriu distância para administrar o resultado (94 a 88) até o final dos cinco minutos de tempo extra e iniciar uma grande festa na quadra.

Adyel foi o cestinha do Brasil. Mikulas Celta / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Além dos cinco titulares também jogaram Zú Júnior, Yuri Neptune, Matheus Buiu, Léo Colmério, Gabriel Novaes, Gabriel Campos e Agapy.

Cestinhas

Com 25 pontos, quatro assistências e três rebotes, Adyel foi o nome do Brasil no jogo.

Outro que teve atuação destacada foi Reynan, autor de 18 pontos e seis assistências, que ainda pegou seis rebotes.

Reynan se destacou na reta final do jogo. Michael Chisholm / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Zú Júnior contribuiu com 16 pontos e Anderson Barbosa foi responsável por nove rebotes.

Os EUA tiveram os cestinhas da final. Com um duplo-duplo de 30 pontos e 11 rebotes, o armador Obi Agbim liderou o time estadunidense, que ainda contou com 26 pontos do ala Cameron Carr.

Quadro de medalhas

Esta foi a 12ª medalha conquistada pelo Brasil na Universíade, a segunda de ouro.

Com mais três pratas e sete bronzes, o Time UBrasil está em 18º lugar no quadro geral, que é liderado pelo Japão, com 33 ouros, 20 prats e 24 bronzes. Os EUA, com 28 ouros, 26 pratas e 28 bronzes estão em segundo.

Os Jogos Mundiais Universitários

Torcida brasileira fez a festa com o ouro do basquete. Michael Chisholm / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.

Os atletas devem ter nascido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2007 e estarem regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior.

As medalhas do Brasil na Universíade

Ouro

Maria Clara Pacheco - taekwondo

Basquete masculino

Prata

Bronze