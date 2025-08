Brasil vence o Japão e enfrentará a Itália na final da Liga das Nações de vôlei feminino

Gabi foi a maior pontuadora da semifinal. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei está na final da Liga das Nações. Neste sábado (26), o time comandado por José Roberto Guimarães contou com o brilho de Gabi para derrotar o Japão por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 23/25, 25/21, 25/18, 19/25 e 15/8, em exatas duas horas de partida disputada em Łódź, na Polônia.

O Brasil decidirá o título no domingo (27), contra a Itália, atual campeã olímpica, que na outra semifinal venceu o time da casa por 3 a 0. A partida está programada para começar às 15h (de Brasília).

Esta será a segunda vez que as duas seleções decidirão o torneio. Em 2022, as italianas levaram a melhor e conquistaram o primeiro título.

Jogo da revanche

Jogo foi uma reedição da semifinal do ano passado. Volleyball World / Divulgação

A semifinal deste sábado teve gosto de revanche para a equipe brasileira, que na temporada passada foi derrotada pelas japonesas na semifinal da Liga das Nações por 3 a 2. As japonesas perderiam a final para a Itália.

Invicta há nove jogos, a seleção foi à quadra com a levantadora Roberta, as ponteiras Gabi e Júlia Bergmann, as centrais Diana e Júlia Kudiess, a oposta Rosamaria e a líbero Marcelle.

Com um saque forçado, que desestabilizou o passe do Brasil, o Japão fez 3 a 1 e, quando abriu três pontos (8 a 5), forçou o técnico brasileiro a pedir tempo.

Mas as orientações de Zé Roberto pouco efeito surtiram e as japonesas foram disparando até 15 a 8, o que forçou o treinador a colocar Macris no lugar de Roberta.

A mudança funcionou e, com um melhor passe, Roberta trouxe Gabi para o jogo e ela liderou o empate em 19 a 19 e a virada em 20 a 19, em um ace de Júlia Kudiess. Mas as japonesas retomaram a liderança e fecharam em 25 a 23, em ataque de Yukiko Wada.

Zé Roberto manteve Macris no time para o segundo set e, depois de um início equilibrado, o Brasil foi abrindo vantagem e chegou a 15-11 em erro de Wada. Gabi anotou o 21 a 15 em um belo contra-ataque. A capitã brasileira também fez o pontos que definiu o set, em 25 a 21, empatando a partida.

Levantadora Seki arma ataque japonês. Volleyball World / Divulgação

A terceira parcial começou disputada ponto a ponto, até dois bloqueios brasileiros, um de Rosamaria e outro de Diana, colocarem o Brasil em vantagem de dois pontos (9 a 7). Sempre no comando das ações, a seleção brasileira seguiu à frente até fechar em 25 a 18 e virar o placar.

O Japão começou melhor o quarto set e teve a central Ayaka Araki, que não havia jogado nas três parciais anteriores, como destaque. As asiáticas abriram 9-6 e com Ishikawa chegaram a 16-13.

A equipe brasileira ainda tentou reagir, mas as japonesas pararam Júlia Bergmann e mantiveram os três pontos de vantagem (22 a 19). Com erros de passe brasileiros, o Japão marcou 25 a 19, com um ponto marcado por Ishikawa e forçou o tie-break.

No tie-break, as japonesas começaram forçando o saque e marcaram o primeiro ponto, mas Júlia Bergmann, um ataque na antena, um bloqueio de Júlia Kudiess e um contra-ataque de Gabi colocaram 4 a 1 para o Brasil.

Com bloqueio forte e uma defesa liderada pela líbero Marcelle, o Brasil foi abrindo vantagem até fechar em 15 a 8, em ataque de Júlia Bergmann.

Destaques do jogo

Júlia Bergmann teve ótima atuação. Volleyball World / Divulgação

Com 25 acertos, Gabi foi a maior pontuadora do jogo, seguida de Júlia Bergmann, com 22. As centrais Júlia Kudiesse Diana terminaram com 13 e 12, respectivamente.

No Japão, quem mais pontuou foi Yukiko Wada, que marcou 20 vezes.