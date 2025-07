Brasil vence Japão e segue na liderança da Liga das Nações de vôlei masculino

Bloqueio brasileiro

Com um equilíbrio nas ações de ataque, onde os japoneses viraram 42 bolas contra 40 dos brasileiros, o bloqueio acabou sendo decisivo. Neste fundamento, a equipe comandada por Bernardinho marcou 11 pontos contra quatro, o que aliado aos 26 erros do Japão contra 21 do Brasil teve reflexos no placar final de cada parcial.