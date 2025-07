Brasil vence Holanda por 22 a 0 no último teste antes da convocação para a Copa do Mundo Feminina de Rugby

Brasileiras venceram holandesas e ganharam posições no ranking. Fotojump / Brasil Rugby

A seleção brasileira feminina de rugby XV se despediu da torcida brasileira em grande estilo antes do embarque para a inédita participação na Copa do Mundo, em agosto.

As Yaras derrotaram a Holanda por 22 a 0, em São Paulo, no último amistoso antes do anúncio da lista de convocadas. A vitória teve gosto de revanche, já que o Brasil havia perdido para as holandesas na semana anterior por 33 a 5, em Jacareí (SP).

— Conseguimos mostrar nossa força neste jogo. Estamos trabalhando muito duro para chegar bem à Copa do Mundo, o que valoriza ainda mais a nossa vitória nesta partida. Defendemos muito bem, não sofremos nenhum try e isso nos deixa empolgadas para o fim da preparação — comentou Larissa Henwood, que atua no rugby neozelandês.

O jogo

Brasileiras se preparam para a Copa do Mundo. Fotojump / Brasil Rugby

A partida começou equilibrada, sem qualquer pontuação nos primeiros 30 minutos de jogo. O placar saiu do zero justamente com Larissa, que rompeu as linhas adversárias para anotar o try. A vantagem no marcador (5 a 0) deu confiança e tranquilidade às brasileiras, que voltaram para a segunda etapa com maior domínio da posse de bola.

Marcando bem e conseguindo sair para o jogo, o Brasil conseguiu mais três tries, um com Samy Vergara e dois com Giovanna Barth, além de uma conversão com Maria Gabriela Graf, para dar números finais ao jogo: 22 a 0.

Ranking mundial e viagem para a Copa

Seleção vai estrear na Copa do Mundo no dia 24 de agosto. Fotojump / Brasil Rugby

O resultado garantiu ainda à seleção feminina uma ascensão de três posições no ranking mundial, saltando para o 25º lugar.

A partida diante da Holanda serviu também para o treinador Emiliano Caffera tirar mais algumas dúvidas antes de divulgar a lista final de convocadas para a Copa do Mundo, no dia 28 de julho. Até o momento, 46 jogadoras vêm integrando os treinamentos da seleção, mas somente 32 disputarão o Mundial.