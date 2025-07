Brasil vence El Salvador e termina primeira fase da Copa América feminina de basquete com 100%

A seleção brasileira feminina de basquete derrotou El Salvador , nesta quarta-feira (2), por 106 a 49 , e encerrou a primeira fase da Copa América , em Santiago, no Chile, com 100% de aproveitamento .

Damiris atinge marca histórica

Um dos grandes nomes do Brasil no torneio é a ala-pivô Damiris. A jogadora do Indian Fever, da WNBA, marcou 21 pontos e chegou a 401 na história do torneio. Agora, ela é a segunda maior pontuadora da competição, atrás apenas da cubana Yamara Amargo (523).