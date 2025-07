Brasil vence Coreia do Sul e encara Alemanha nas semifinais do basquete masculino da Universíade

Seleção soma quatro vitórias no torneio.

Nesta quarta-feira (23), o Brasil venceu a Coreia do Sul , por 99 a 73, e agora vai enfrentar a equipe da casa. A partida acontecerá na quinta (24), às 12h30min (de Brasília).

Destaques

Rachel foi o cestinha do Brasil.

Já o ala Yuri Neptune contribuiu com 14 pontos, sete rebotes e três assistências.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (Fisu), a competição, conhecida também como Universíade , foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.