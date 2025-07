Brasil vence Alemanha e termina fase preliminar da Liga das Nações masculina de vôlei no topo

A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou neste domingo mais uma vitória pela Liga das Nações. No último jogo da seleção brasileira pela fase preliminar da Liga das Nações, em Chiba, no Japão, o time levou a melhor contra a Alemanha vencendo a partida por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/23, 25/20 e 25/21.

O Brasil termina a fase preliminar na liderança da competição com 32 pontos. O resultado positivo sobre a Alemanha é a sétima vitória seguida da seleção. Nas quartas de final, a seleção comandada por Bernardinho enfrenta a China, em Ningbo, no dia 30 de julho.

Um erro de saque do Brasil, que passou a maior parte do primeiro set atrás dos alemães, abriu o placar. Os brasileiros só reagiram aos 24 pontos dos adversários, quando tinham uma desvantagem de 5 pontos. Mas o saque para fora do Darlan deu o ponto que os alemães precisavam para vencer o set, com 25 a 21.

Na segunda parcial, o Brasil abriu o placar e venceu o set com 25 a 23. Apesar do resultado positivo, o set acirrado foi mais bem aproveitado pelos alemães que continuaram a se aproveitar dos erros de saque e falta de entrosamento dos brasileiros.

A seleção brasileira abriu a terceira parcial, marcada pelos pedidos de desafio da seleção alemã. O Brasil chegou a alcançar seis pontos de diferença, com 11 a 5, logo no início do set. A Alemanha voltou a reagir, diminuiu a diferença, mas oscilou e perdeu por 25 a 20.

Matheus Pinta abriu o quarto set para o Brasil com um ponto de bloqueio, mas logo em sequência errou o saque e garantiu o primeiro ponto dos adversários. A disputa se manteve acirrada, mas o Brasil voltou a abrir vantagem após o 12º ponto, finalizando o set - e o jogo - com 25 a 21. Arthur Bento, de 21 anos, foi o maior pontuador do Brasil na partida com 20 pontos, sendo 17 de ataque, dois de bloqueio e um de saque.