Brasil vence a Turquia e assegura liderança da fase classificatória da Liga das Nações de vôlei masculino

No confronto com os turcos, um duelo foi estabelecido entre o oposto brasileiro Darlan e o ponteiro turco Efe Mandiraci , que foram os principais destaques em quadra.

Darlan terminou com 28 pontos e 59% de eficiência no ataque, contra 24 de Mandiraci, e foi decisivo para manter a invencibilidade da jovem equipe brasileira, que sofreu apenas uma derrota até o momento — 3 x 2 para Cuba, no dia 12 de junho, no Rio de Janeiro.