Brasil vence a República Tcheca, mantém 100% e vai encarar a Coreia do Sul nas quartas do basquete masculino da Universíade

Matheus Buiú foi um dos destaques do Brasil. Mikulas Celta / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Já classificada para as quartas de final dos Jogos Mundiais Universitários, a seleção brasileira masculina de basquete manteve sua invencibilidade no torneio, ao vencer a República Tcheca, nesta segunda-feira (21), por 74 a 70. Com a vitória, o time do técnico Fernando Pereira terminou na liderança do Grupo C.

Na próxima fase, o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul, segunda colocada do Grupo D. A partida acontecerá na quarta-feira (23), às 15h (de Brasília). Quem vencer pegará o ganhador do jogo entre Alemanha x Romênia.

As outras duas partidas de quartas de final serão entre Finlândia x Estados Unidos e Lituânia x República Tcheca.

Destaques

Zu Jr marcou 7 pontos. Mikulas Celta / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

O cestinha brasileiro na partida foi o ala-armador Reynan, que marcou 18 pontos. O jogador do Pinheiros (SP) ainda pegou três rebotes e deu três assistências.

Já o armador Gabriel Campos, do Mogi Basquete (SP), terminou com 12 pontos e duas assistências, enquanto o ala Matheus Buiú, do São Jos[e Basketball (SP) fez nove pontos e deu cinco assistências.

Pela República Tcheca, que liderava até quatro minutos para o final, o ala Dalibor Vlk marcou 19 pontos e foi o cestinha do jogo.

Os Jogos Mundiais Universitários

Brasil venceu suas três partidas no torneio. Mikulas Celta / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (Fisu), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.