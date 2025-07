Brasil vence a Polônia e segue em segundo na Liga das Nações feminina de vôlei

Gabi foi a maior pontuadora da partida. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou sua sétima vitória seguida na Liga das Nações. Nesta sexta-feira (11), em Chiba, no Japão, o time comandado por José Roberto Guimarães derrotou a Polônia por 3 a 1, parciais de 25/22, 25/21, 21/25 e 25/22.

Com o resultado, o Brasil segue na segunda posição da classificação geral, atrás apenas da invicta Itália.

A única derrota brasileira em 11 jogos até o momento aconteceu para as italianas, no dia 8 de junho, no Maracanãzinho.

Já classificado para a fase final, que acontecerá na Polônia, a partir do dia 23 de julho, o técnico brasileiro optou por rodar o grupo e começou a partida com a levantadora Roberta, a oposta Tainara, as ponteiras Gabi e Júlia Bergmann, as centrais Diana e Júlia Kudiess e a líbero Marcelle.

Gabi foi o grande nome do jogo. A capitã brasileira marcou 24 pontos (19 de ataque e cinco de bloqueio), dois a mais que Júlia Bergmann, que fez 20 no ataque e dois no saque.

Júlia Bergmann teve ótima atuação. Volleyball World / Divulgação

Outro grande destaque foi Júlia Kudiess, que marcou seis pontos de bloqueio e terminou a partida com 14.

No time polonês, a oposto Magdalena Stysiak anotou 15 pontos. A ponteira Martyna Lukasik terminou com 13 acertos.

O Brasil voltará à quadra no domingo (13), para enfrentar o Japão. A partida está marcada para às 7h20min (de Brasília).