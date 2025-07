Brasil vence a Polônia e avança invicto às quartas de final do vôlei feminino na Universíade

Brasileiras venceram os três jogos que disputaram. Fabio Deinert / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu sua terceira partida nos Jogos Mundiais Universitários, nesta sexta-feira (18), em Berlim, na Alemanha. Com parciais de 25/17, 18/25, 18/25, 25/20 e 15/10, o time dirigido por Aldori Júnior derrotou a Polônia, por 3 sets a 2, e encerrou na liderança do Grupo C.

Classificado para as quartas de final, o Brasil vai enfrentar a China, no domingo (20), às 9h (de Brasília). O vencedor irá para uma das semifinais, contra quem passar entre Japão e Taipé.

As outras duas partidas das quartas de final serão disputadas entre Alemanha x Polônia e Itália x República Tcheca.

O Brasil iniciou o confronto com a Polônia com a levantadora Kenya, a oposta Carol Grossi, as centrais Lanna e Larissa Besen, as ponteiras Mari Brambilla e Sabrina Groth e a líbero Ana Luiza Bento.

Ainda foram utilizadas no decorrer da partida a levantadora Rose, a oposta Camila Mesquita e ponteira Geovanna Vitória.

Destaques

Mari Brambilla foi a principal pontuadora do jogo. Fabio Deinert / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Com 16 acertos, sendo 15 de ataque e um de saque, Mari Brambilla foi a principal pontuadora do Brasil confronto.

O time brasileiro ainda contou com 14 pontos de Larissa Besen, sendo seis deles no bloqueio, e 12 de Lanna. A seleção terminou com 54% de aproveitamento no ataque.

Apesar da derrota, a seleção polonesa teve a principal pontuadora do jogo, a ponteira Karolína Druzkowska, que fez 21 pontos.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.