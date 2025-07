Brasil vence a Espanha e segue 100% no vôlei feminino da Universíade

Após estrear vencendo a Índia por 3 a 0 , a seleção brasileira feminina de vôlei fez sua segunda partida nos Jogos Mundiais Universitários , nesta quinta-feira (16), em Berlim, na Alemanha, e venceu a Espanha por 3 a 1 , parciais de 25/19, 19/25, 25/17 e 25/19. O jogo que teve 1h56min de duração foi válido pelo Grupo C.

O técnico Aldori Júnior repetiu a escalação titular e mandou à quadra a levantadora Kenya, a oposta Camila Mesquita, as centrais Lanna e Larissa Besen, as ponteiras Mari Brambilla e Sabrina Groth e a líbero Ana Luiza Bento.

Ainda foram utilizadas no decorrer da partida Rose, Geovanna Vitória, Manu e Carol Grossi.

Destaques

Com 16 acertos , sendo 10 de ataque, cinco de bloqueio e um de saque, Lanna foi a principal pontuadora do confronto .

Para superar a equipe espanhola, o Brasil ainda contou com 12 pontos de Mari Brambilla, 11 de Sabrina Grtoh e 10 de Carol Grossi, que foi titular nos dois últimos sets.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade , foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.