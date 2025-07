Brasil vence a China e está na semifinal do vôlei feminino da Universíade

A seleção brasileira feminina de vôlei está classificada para as semifinais dos Jogos Mundiais Universitários. Neste domingo domingo (20), em Berlim, na Alemanha, o time dirigido por Aldori Júnior derrotou a China por 3 a 1 , parciais de 23/25, 25/15, 26/24 e 25/15, em jogo que teve duas horas e dois minutos.

Esta foi a quarta vitória do Brasil, que segue com 100% de aproveitamento no torneio. Em busca de um lugar na decisão, a seleção vai encarar o Japão, que passou por Taipé por 3 a 0. A partida irá acontecer na segunda-feira (21), às 15h (de Brasília).