Brasil vence a Argentina e segue 100% no Mundial sub-19 de vôlei feminino

Com o resultado, o Brasil manteve 100% de aproveitamento e está na liderança do Grupo B , que tem sede na cidade sérvia de Vrnjačka Banja.

A oposta Luize Tavares foi a principal pontuadora brasileira no confronto. A jogadora do Sesi-Bauru (SP) terminou com 12 acertos, sendo 11 deles no ataque. Já a central Giovana Guimarães, do Minas Tênis Clube (MG), fez 10 pontos, sendo quatro de bloqueio.