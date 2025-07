Brasil vence a Argentina e garante vaga nas finais da Liga das Nações de vôlei masculino

Apesar do alerta de Bernardinho , que afirmou que a semana seria "dura" para a seleção , por causa do clássico sul-americano, o time manteve o bom nível no jogo e conquistou a sétima vitória seguida. O Brasil é o atual líder da competição.

Como foi o jogo

— Estou muito satisfeito com a atuação do time. Jogamos muito bem hoje (quarta-feira). Sabíamos que seria um jogo duro com a Argentina, é um time muito difícil de enfrentar por conta do sistema defensivo forte que eles têm. Tivemos dificuldade no fim do terceiro set e perdemos a oportunidade de fechar o jogo, mas reagimos muito bem no quarto set — comentou Honorato.