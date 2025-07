Brasil vence a Alemanha e vai decidir o ouro no basquete masculino da Universíade

Adyel foi um dos destaques do Brasil. Niklas Härtig / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A seleção brasileira masculina de basquete vai decidir a medalha de ouro dos Jogos Mundiais Universitários, em Duisburg, na Alemanha.

Nesta quinta-feira (24), o Brasil venceu o time da casa por 83 a 78 e garantiu a presença na decisão, que vai acontecer no sábado (26), às 15h (de Brasília), contra os Estados Unidos, que na outra semifinal venceu a Lituânia por 72 a 64.

Brasileiros e estadunidenses chegam à decisão invictos. As duas seleções venceram os cinco jogos que disputaram no torneio.

Na história da competição, os EUA tem 15 medalhas de ouro, três de prata e quatro de bronze, enquanto o Brasil tem um ouro, conquistado em 1963 em Porto Alegre, duas pratas e três bronzes.

O jogo

Yuri Neptune foi deciisvo na reta final. Niklas Härtig / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A partida desta quinta foi muito equilibrada. Os alemães começaram melhor e venceram o primeiro período por 23 a 20, mas os brasileiros viraram no segundo quarto e foram para o intervalo vencendo por 50 a 43.

Mas a Alemanha foi amplamente superior no terceiro quarto e pareceu encaminhar a vitória. Com um placar de 26 a 9, os alemães retomaram a liderança em 72 a 59 e com 1min21seg para o final do último quarto lideravam por 78 a 76.

O Brasil empatou e conseguiu virar o marcador (79 a 78) a 50 segundos do fim, quando o ala Yuri Neptune converteu um lance livre. E foi com mais quatro arremessos de lances livres, que a seleção fechou o jogo.

Destaques

Reynan leva seleção para o ataque. Niklas Härtig / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Dois jogadores brasileiros se destacaram no jogo. O ala-armador Zu Junior, do Sesi-Franca (SP) e o ala-pivô Brunão, do Paulistano (SP) marcaram 15 pontos.

O ala-armador Adyel, do São José Basketball (SP) contribuiu com 11 pontos e sete assistências, e o ala Anderson, do Fortaleza/Basquete Cearense (CE), terminou com 10 pontos e quatro rebotes.

A Alemanha teve o cestinha do jogo, o armador Elias Baggete, que marcou 19 pontos e ainda deu três assistências e apanhou igual número de rebotes.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (Fisu), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil terá representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.

Os atletas devem ser nascidos entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2007 e estarem regularmente matriculados em uma instituição de Ensino Superior.

As medalhas do Brasil na Universíade

Ouro

Prata

Bronze