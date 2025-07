Brasil vence a Alemanha e conquista o bronze do vôlei feminino na Universíade

Jogadoras e comissão técnica festejam o bronze. Fabio Deinert / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Alemanha, nesta quarta-feira (23), por 3 sets a 1, parciais de 25/23, 21/25, 25/15 e 25/23, em Berlim, e garantiu a medalha de bronze dos Jogos Mundiais Universitários.

Esta foi a sexta medalha do Brasil no evento, a quarta de bronze. Os atletas brasileiros já haviam vencido um ouro e uma prata.

Na história da Universíade, o vôlei feminino agora soma sete pódios, sendo três ouros, uma prata e três bronzes. A última medalha havia sido conquistada em Kazan, na Rússia, em 2013, quando o Brasil perdeu a decisão para as donas da casa.

O jogo

Levantadora Kenya foi um dos destaques da campanha brasileira. Fabio Deinert / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

O técnico Aldori Junior escalou o time brasileiro com a levantadora Kenya, as ponteiras Sabrina Groth e Geovana, a oposto Camila Mesquita, as centrais Larissa Besen e Lanna e a líbero Ana Bento.

Com 14 pontos de bloqueio e 51% de aproveitamento no ataque, o Brasil se impôs ao time alemão, que contava com o apoio da torcida.

Sabrina Groth marcou 18 pontos, sendo 14 de ataque, três de bloqueio e um de saque, e foi a principal pontuadora do Brasil. A seleção ainda contou com 16 pontos de Camila Mesquita, 14 de Geovnna e 10 de Lanna.

No time alemão, a oposto Isabel Martin fez 18 pontos, 16 deles no ataque.

Confira a campanha do Brasil:

Seleção feminina ganhou sua sétima medalha na história. Lucas Rodrigues / CBDU/Divulgação

3 x 0 Índia

3 x 1 Espanha

3 x 2 Polônia

3 x 1 China

2 x 3 Japão

3 x 1 Alemanha

As medalhistas brasileiras

Levantadoras: Kenya e Rose

Opostas: Camila Mesquita e Carol Grossi

Ponteiras: Manu, Mari Brambilla, Sabrina Groth e Geovana

Centrias: Kelly, Larissa Besen e Lanna

Líbero: Ana Bento

Os Jogos Mundiais Universitários

Brasil venceu cinco de seus seis jogos. Fabio Deinert / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.

Os atletas devem ter nascido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2007 e estarem regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior.

