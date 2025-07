Brasil termina em quarto no revezamento 4x200 metros livre da natação na Universíade

A equipe brasileira de revezamento. Lucas Rodrigues / CBDU/Divulgação

O Brasil ficou próximo de conquistar sua segunda medalha na natação nos Jogos Mundiais Universitários.

Nesta terça-feira (22), em Berlim, na Alemanha, a equipe formada por Eduardo Moraes, Kaique Alves, Leonardo Alcântara e Gustavo Saldo terminou na quarta posição do revezamento 4 x 200 metros livre.

O time brasileiro fechou a prova em 7min12seg01 e ficou a 2seg53 do Japão, que levou o bronze.

A medalha de ouro foi ganha pelos Estados Unidos, que teve Mitchell Schott, Baylor Nelson, Jack Dahlgren e Jacob Mitchell. O quarto estadunidense nadou em 7min04seg51 e quebrou o recorde da Universíade.

O time da Rússia garantiu a prata com 7min08seg33.

João Pierre é quinto nos 800 metros

Em outra final, João Pierre Campos foi o quinto colocado nos 800 metros livre. Com o tempo de 7min56seg43, ele ficou distante do pódio.

O ouro foi ganho pelo russo Aleksandr Stepanov (7min46seg51), a prata ficou com o italiano Tommaso Griffante (7min50seg50) e o bronze foi para o estadunidense Ryan Erisman Jr (7min51seg74).

Henrique Fonseca termina em sexto nos 50 metros peito

Henrique Fonseca nadou a final dos 50 metros peito na raia 1. Reinaldo Coddou / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A terceira final que contou com a presença do Brasil foi a dos 50 metros peito masculino, com Henrique Fonseca terminando na sexta posição.

Com o tempo de 27seg69, ele ficou a 0seg23 do polonês David Wiekiera, bronze. O pódio ainda teve o italiano Federico Rizzardi, ouro com 27seg14, e o japonês Reo Okura, prata com 27seg33.

Lucas Peixoto garante vaga na final dos 50 metros livre

Lucas Peixoto vai disputar a final dos 50 metros. Frederic Scheidemann / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Nos 50 metros livre, Lucas Peixoto foi o oitavo colocado das semifinais, com 22seg27, e garantiu a última vaga na final, que acontecerá na quarta-feira (23), às 14h15 (de Brasília).

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

Provas de natação serão encerradas na quarta-feira. Frederic Scheidemann / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.