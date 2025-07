Brasil termina em 13º na disputa por equipes da ginástica artística masculina da Universíade

A equipe brasileira masculina de ginástica artística terminou em 13º lugar nos Jogos Mundiais Universitários . Em Essen, na Alemanha, onde a modalidade é disputada, o time formado por Diogo Soares, Patrick Sampaio, Eric Trautwein e Tomás Florêncio somou 227.161 no total de suas apresentações.

O Japão garantiu a medalha de ouro com 252.027, seguido pelo Canadá (239.593) e a Suíça (239.162).

No individual geral, Diogo Soares somou 78.332 e foi o 13º colocado, garantindo uma vaga na final . Já Patrick Sampaio fez 75.699 e acabou em 24º lugar , ficando como o terceiro reserva da decisão , que acontecerá na sexta-feira (25), às 8h (de Brasília).

Os brasileiros não conseguiram classificação para as seis finais por aparelhos .

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU) , a competição, conhecida também como Universíade , foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.