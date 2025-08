Brasil sai na frente, mas leva virada da Itália na final da Liga das Nações feminina de vôlei

O Brasil saiu na frente, mas sucumbiu diante da força da favorita Itália na final da Liga das Nações feminina de vôlei neste domingo, em Lodz, na Polônia. Atuais campeãs olímpicas, as italianas chegaram ao 29º triunfo seguido ao marcar 3 sets a 1 (22/25, 25/18, 25/22 e 25/22) para conquistar o título da competição pela terceira vez, a segunda seguida.

A seleção brasileira buscava um título inédito e iguala os vice-campeonatos de 2019, 2021 e 2022 em sete edições da Liga das Nações. A maior pontuadora do Brasil foi a capitã Gabi, com 15. As italianas Sylla e Antropova terminaram com 16 e 17 pontos, respectivamente.

O técnico José Roberto Guimarães mexeu no time brasileiro que começou a semifinal contra o Japão, no sábado. A levantadora Macris, que substituiu Roberta ainda no primeiro set contra as asiáticas, iniciou a decisão como titular.

O Brasil começou a decisão bem consistente no saque e aproveitou erros das italianas para abrir 8 a 4. As europeias, porém, conseguiram aumentar o volume de jogo, viraram o placar e colocaram 2 pontos de vantagem no meio do set (15 a 13). O Brasil cometeu dois erros bobos de entrosamento, nos quais as atacantes não alcançaram o levantamento, e a Itália aproveitou.

Ao ver as rivais assumirem o controle do set com 21 a 17, Zé Roberto, assim como havia feito contra o Japão, mudou a levantadora, desta vez com a entrada de Roberta no lugar de Macris. Em um momento de desequilíbrio italiano, o Brasil acelerou e fechou o primeiro set em 25 a 22.

Foi a primeira vez que a Itália cedeu um set desde 12 de julho, na penúltima partida na fase de classificação da Liga das Nações, contra a Turquia. Desde então enfileirou 3 triunfos por 3 sets a 0, contra Holanda, Estados Unidos e Polônia.

O Brasil fez o primeiro ponto do segundo set, mas depois a eficiência caiu muito e o jogo foi dominado pelas italianas, que chegaram a abrir 9 pontos de vantagem. No meio da parcial, a italiana Degradi sentiu o pé esquerdo na aterrissagem de um ataque e deixou a quadra carregada. A ponteira foi um dos destaques na vitória sobre a Polônia, com 13 pontos, mas tinha uma atuação discreta na decisão, com apenas um ponto. Com folga no placar, as italianas não tiveram dificuldade para marcar 25 a 18 e empatar a partida em 1 set a 1.

As italianas conseguiram manter o embalo no início do terceiro set, aproveitando a dificuldade das brasileiras em definir os pontos. Na caça às italianas, o Brasil conseguiu virar em 10 a 9. Julio Velasco, técnico italiano, então mexeu na equipe. Colocou a gigante Antropova, de 2,02m, no lugar de Egonu. Mesmo sem sua estrela e a coadjuvante Degradi, a Itália conseguiu distribuir a pontuação entre as remanescentes em quadra e virou o jogo com 25 a 22, com a definição de Antropova, responsável por 7 pontos na parcial.

No final do terceiro set, Zé Roberto colocou a oposto canhota Kizy em quadra. Ela entrou bem e permaneceu no jogo na quarta parcial. As equipes foram trocando pontos até que a Itália conseguiu abrir 15 a 13 e depois permaneceu na frente do placar até fechar o jogo em 25 a 22 e conquistar o tricampeonato e se igualar aos Estados Unidos como maior vencedor da Liga das Nações feminina.

DONAS DA CASA TERMINAM NA TERCEIRA COLOCAÇÃO

Um dia depois de ser totalmente dominada pela Itália, a Polônia voltou à quadra da Atlas Arena para conquistar a medalha de bronze da Liga das Nações. A seleção da casa venceu o Japão por 3 sets a 1 (25/15, 24/26, 25/16 e 25/23) e terminou com a medalha de bronze pela terceira vez seguida.

Magdalena Stysiak liderou o ataque polonês na disputa pela medalha de bronze, com 18 pontos. A capitã da equipe, Agnieszka Korneluk, contribuiu para a conquista com 16 pontos.