Brasil perde para Taipé e termina em 12º no basquete feminino da Universíade

A seleção brasileira feminina de basquete foi derrotada por Taipé, nesta sexta-feira (25), por 83 a 78, e terminou sua participação nos Jogos Mundiais Universitários, em Duisburg, na Alemanha, na 12ª posição.

O time brasileiro conquistou apenas uma vitória em seis partidas disputadas, contra a Romênia, já na fase do torneio de consolação.

O jogo

Nesta sexta, o jogo foi para o intervalo empatado em 34 pontos. Mas no terceiro, o Brasil abriu 10 pontos de vantagem (60 a 50), mas não conseguiu sustentar a liderança e acabou cedendo o empate em 68 a 68 no final do jogo, que acabou sendo definido na prorrogação.

As asiáticas foram superiores nos cinco minutos extras e marcaram 15 a 10, para fechar o jogo em 83 a 78.

Destaques

A ala-armadora taiwanesa Chia-jung Lin foi a cestinha do jogo com 28 pontos, enquanto a ala-pivô Chin-hua Yu terminou com um duplo-duplo de 19 pontos e 13 rebotes e a pivô Yu-wen Hsiao também conseguiu dígitos duplo em dois fundamentos: 19 pontos e 10 rebotes.

No Brasil, a ala Bella Nascimento marcou 22 pontos, a ala-pivô Maiara Dias fez 14 e conquistou seis rebotes e a ala Brenda Barros fez 11 e deu quatro assistências, além de pegar quatro rebotes.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.

Os atletas devem ter nascido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2007 e estarem regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior.

As medalhas do Brasil na Universíade

