Brasil perde para o Japão e vai disputar o bronze no vôlei feminino da Universíade

Brasil esteve duas vezes à frente no placar, mas acabou derrotado. Fabio Deinert / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada, pelo Japão, nas semifinais dos Jogos Mundiais Universitários. Nesta segunda-feira (21), em Berlim, na Alemanha, o time dirigido por Aldori Júnior foi superado por 3 sets a 2, parciais de 29/31, 25/17, 20/25, 25/16 e 15/10, em jogo que teve duas horas e 33 minutos.

Com a derrota, o Brasil perdeu os 100% de aproveitamento no torneio e agora irá disputar a medalha de bronze, na quarta-feira (23), às 12h (de Brasília), contra a Alemanha, que foi derrotada pela Itália, na outra semifinal, por 3 a 0 (25/20, 25/18 e 25/21).

O jogo

Japonesas comemoram vitória. Fabio Deinert / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Com quatro vitórias no torneio, o Brasil entrou em quadra com favoritismo e depois de desperdiçar seis set points venceu o primeiro set por 31 a 29.

Mas o saque forçado das japonesas desestabilizou o passe brasileiro e as asiáticas empataram a partida ao vencerem o segundo set (25/17).

Com algumas correções, a seleção brasileira voltou melhor para o terceiro set e fez 25/20, se aproximando da vaga na final.

Porém, o saque japonês voltou a fazer efeito, além do alto número de defesas, o que foi tirando a paciência das atacantes brasileiras, que passaram a cometer erros em excesso. O Japão venceu a quarta parcial por fáceis 25/16 e forçou o tie-break.

No set desempate, as japonesas foram superiores e abriram 8 a 3. O Brasil ainda reagiu e encostou em 11-9, mas os erros voltaram a ser decisivos para que o time asiático marcasse 15 a 10 e garantisse vaga na final.

Destaques

Akane Abe saiu do bacno e foi decisiva para a virada japonesa. Fabio Deinert / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Com 22 acertos, sendo 18 de ataque, três de bloqueio e um de saque, a oposta japonesa Ameze Miyabe foi a principal pontuadora do jogo.

O Japão ainda contou com 15 pontos da ponteira Akane Abe, que saiu do banco de reservas. As titulares da posição, Saki Ishikura e Rina Yamaji marcaram 12 e 11 pontos, respectivamente.

No Brasil, a oposto Sabrina Groth fez 21 (14 de ataque e sete de bloqueio), a ponta Mari Brambilla marcou 18 e a central Lanna fez 15 pontos.

Os Jogos Mundiais Universitários

Alemãs vão enfrentar o Brasil na briga pelo bronze. Fabio Deinert / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.

Os atletas devem ter nascido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2007 e estarem regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior.