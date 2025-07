Brasil perde para o Chile nas eliminatórias da Copa do Mundo masculina de rugby

A seleção brasileira masculina de rugby XV começou a busca por vaga na Copa do Mundo de 2027, que será disputada na Austrália, com derrota .

As duas seleções vencedoras destes confrontos semifinais decidirão a vaga do continente para a Copa do Mundo. Quem perder a decisão disputará um playoff contra a quarta colocada da zona do Pacífico, que tem Ilhas Fiji, Samoa, Tonga, Canadá, Japão e Estados Unidos.