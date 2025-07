Brasil perde para o Canadá no Desafio Internacional de Basquete em cadeira de rodas

A seleção brasileira masculina de basquete em cadeira de rodas foi derrotada pelo Canadá, por 79 a 50 no Desafio Internacional Paralímpico , em partida realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, na noite de sexta-feira (18).

A partida

O time canadense dominou o confronto e terminou o primeiro quarto com três pontos de vantagem (19 a 16). A diferença aumentou para 11 no fim do segundo período (39 a 28).