Brasil perde para a Hungria na estreia do basquete feminino na Universíade

Allanis tenta bloquear arremesso da húngara Sára Laczkó. Steffie Wunderl / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A seleção brasileira feminina de basquete foi derrotada pela Hungria, por 93 a 61, nesta sexta-feira (18), em sua estreia nos Jogos Mundiais Universitários, em Duisburg, na Alemanha.

O jogo foi válido pelo Grupo C, que ainda conta com Lituânia e Japão. As japonesas serão as próximas adversárias do Brasil, no sábado (19), às 9h30 (de Brasília).

As duas primeiras seleções de cada um dos quatro grupos do torneio irão se classificar para as quartas de final.

O jogo

Húngaras dominaram a maior parte do jogo. Steffie Wunderl / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

O time brasileiro começou com a armadora Bella Nascimento, as alas Stephany e Allanis Delbon e as alas-pivô Brenda Barros e Maiara Dias.

No primeiro quarto, a seleção dirigida por Raphael Sacchi manteve o equilíbrio e conseguiu superar as húngaras por 19 a 17. Mas o time europeu reagiu e fez 25 a 16, no segundo quarto, virando o marcador para 42 a 35.

Após o intervalo, a Hungria seguiu melhor e sem perder o ritmo fez 26 a 10, fechando o terceiro quarto com placar favorável de 68 a 45.

Com grande vantagem, as húngaras administraram o resultado nos 10 minutos finais e ainda conseguiram ampliar de 23 para 32 pontos de diferença (93 a 61).

Destaques

Com 21 pontos e quatro rebotes, a pivô Zsuzsanna Sitku foi a cestinha do jogo. A equipe húngara ainda contou com 13 pontos e quatro rebotes da armadora Sára Laczkó e 13 pontos e sete assistências da ala-armadora Réka Dombai.

No Brasil, a principal pontuadora foi Bella Nascimento com 15. Brenda Barros e Ana Beatriz Passos marcaram nove, cada uma.

Os Jogos Mundiais Universitários

Seleção ainda disputará mais dois jogos na fase classificatória. Steffie Wunderl / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.