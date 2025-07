Brasil perde para a Finlândia no Mundial sub-19 de vôlei masculino

Em sua segunda partida no Campeonato Mundial sub-19 , a seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada, nesta sexta-feira (25), pela Finlândia por 3 sets a 0 . As parciais da vitória finlandesa foram de 25/22, 25/18 e 25/22, em 1h16min de jogo válido pelo Grupo D.

A competição acontece em Tashkent, no Uzbequistão. O Brasil é o maior campeão da história com seis títulos , mas não vence a competição desde 2003 e esteve no pódio, pela última vez, em 2005, quando perdeu a final para a Rússia. Desde então são oito campeonatos sem a seleção brasileira sequer chegar às semifinais.

O jogo

A seleção brasileira foi melhor nos bloqueios, marcando nove contra seis pontos da Finlândia , que demonstrou uma maior eficiência no ataque, com 50,5% contra 39,2% de aproveitamento , o que rendeu uma diferença de 15 pontos para os europeus.

Destaques

No Brasil, Lucas Righi anotou 15 , todos no ataque, enquanto Bruno Teixeira marcou 12, seis de ataque e seis de bloqueio.

Outros jogos

Nas outras duas partidas do grupo, os Estados Unidos venceram Cuba por 3 a 1 (17/25, 25/19, 25/15 e 25/21) e a Coreia do Sul bateu a Colômbia por 3 a 0 (25/18, 25/23 e 25/17).

Com estes resultados, a Coreia do Sul e Finlândia lideram com duas vitórias, seguidas de Brasil e EUA com uma. Cuba e Colômbia acumulam duas derrotas.