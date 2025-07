Brasil perde disputa do bronze no basquete 3x3 em cadeira de rodas da Universíade

E apesar de um melhor desempenho, o Brasil não superou o time estadunidense e caiu por 11 a 3 , terminando na quarta posição, com cinco derrotas em cinco atuações.

Mas apesar dos resultados negativos, a equipe comemorou o fato de ter feito a estreia do paradesporto brasileiro em Mundiais Universitários.

A Alemanha ficou com a medalha de ouro ao ganhar da Espanha, por 12 a 11, na prorrogação.

Espanha é campeã no masculino

Espanhóis ganharam no masculino.

Se ficou com a prata no feminino, a Espanha garantiu o ouro no masculino. Na decisão, os espanhóis venceram a Grã-Bretanha por 11 a 8.