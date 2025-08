Brasil leva virada da Itália e fica com o vice da Liga das Nações de vôlei feminino

Brasil não conseguiu superar a Itália. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pela Itália, neste domingo (27), em Lodz, na Polônia, por 3 sets a 1, parciais de 22/25, 25/18, 25/22 e 25/22, e viu a rival conquistar seu terceiro título da Liga das Nações.

O resultado ampliou a seca de conquistas internacionais da seleção, exceto Campeonato Sul-Americano, para oito anos, desde a conquista do extinto Grand Prix, em 2017. A competição foi sucedida pela Liga a partir de 2018.

A vitória deste domingo ampliou ainda a série de 29 jogos de invencibilidade da Itália, que não é derrotada desde 1º de junho de 2024, quando o Brasil fez 3 a 2, na fase de classificação da Liga das Nações, em Macau, na China.

O jogo

Itália ganhou terceiro título da Liga. Volleyball World / Divulgação

Após a vitória sobre 3 a 2 contra o Japão, na semifinal, o técnico José Roberto Guimarães optou por colocar Macris como levantadora titular e manteve as demais posições com a oposto Rosamaria, as ponteiras Gabi e Júlia Bergmann, as centrais Diana e Júlia Kudiess e a líbero Marcelle.

Com a missão de parar o forte ataque italiano comandado por Paola Egonu e Myriam Sylla, o Brasil teve um bom começo de primeiro set e abriu 8 a 4.

Mas a Itália reagiu e virou o marcador. As italianas, com um ótimo trabalho de bloqueio, chegaram a 21 a 17. A seleção brasileira soube controlar a ansiedade e conseguiu virar para 24 a 21. No final, uma troca de pontos garantiu a vitória brasileira: 25 a 22.

No começo do segundo set, as italianas abriram 5 a 1 e com um saque forçado e chegaram a 13 a 5. Zé Roberto fez trocas no time brasileiro, e mesmo perdendo a central Degradi, lesionada, as italianas se mantiveram à frente até fechar em 25 a 18, em um erro da ponteira Helena.

Danesi é a capitã italiana. Volleyball World / Divulgação

O terceiro set foi equilibrado até a metade, quando a Itália tomou a dianteira e abriu cinco pontos (18 a 13). O Brasil conseguiu reagir e encostar em 19 a 18, mas Antropova, que entrou no lugar de Egonu, decidiu a parcial para as europeias em 25 a 22. A oposta reserva do time de Julio Velasco marcou oito vezes neste set.

A seleção brasileira foi para o tudo ou nada no quarto set, mas as italianas começaram fortes e dispararam em 4 a 1. Com Kisy, de oposta, o Brasil reagiu e virou em 6 a 5. As duas equipes trocaram pontos até 13 a 13, quando mais uma vez o bloqueio italiano fez a diferença.

Com uma sequência defensiva forte, a Itália fez 20 a 16 e encaminhou o terceiro título da Liga das Nações, que chegou em um 25 a 22, em ataque de Antropova.

Júlia Bergmann foi destaque na campanha brasileira. Volleyball World / Divulgação

Destaques

Com 17 pontos, Antropova foi a maior pontuadora do jogo. A Itália ainda contou com 16 de Sylla e 12 de Egonu, além de 10 da central Fahr.