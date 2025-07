Brasil garante vaga nas oitavas de final do Mundial sub-19 de vôlei feminino

A seleção brasileira feminina sub-19 de vôlei está classificada para as oitavas de final do Campeonato Mundial da categoria, que acontece na Sérvia e na Croácia.

Após vencer as três primeiras partidas, contra República Dominicana , Porto Rico e Argentina , a equipe comandada por Maurício Thomas enfrentou o confronto mais difícil até o momento e conseguiu manter os 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo B, que tem sede na cidade sérvia de Vrnjačka Banja.

Diante de uma equipe veloz e com excelente defesa, o bloqueio brasileiro acabou sendo o fundamento decisivo. Foram 23 pontos contra cinco da equipe asiática, que marcou 67 pontos de ataque contra 53 das brasileiras.

Com 21 acertos, a oposta Luize Tavares foi a principal pontuadora brasileira na partida. Ela marcou 15 pontos de ataque, cinco de bloqueio e um de saque.

A ponteira Mikaela Hestmann, do Sesc-Flamengo (RJ), fez 19 pontos, 17 deles no ataque. Já a central Lara, que atua pelo Sesi-Bauru, mesmo time de Luize, marcou 15, sendo nove no bloqueio.