Brasil fica em quinto na disputa por equipes dos saltos ornamentais da Universíade

A equipe brasileira mista de saltos ornamentais terminou em quinto e último lugar a disputa dos Jogos Mundiais Universitários , em Duisburg, na Alemanha, uma das sedes do evento.

Neste sábado (19), o time formado por Rebeca Santana , João Felipe Margiotto e Heloá Camelo somou 301,20 pontos e sempre se manteve na quinta posição, durante as seis rodadas de saltos.

O ouro foi ganho pela Alemanha, com Jette Müller, Moritz Wesemann, Pauline Pfeif e Jaden Eikermann, que totalizaram 437,10 pontos. O pódio ainda teve a China, prata, e a Coreia do Sul, bronze. Os Estados Unidos terminaram em quarto lugar.

Heloá Camelo fica como reserva da final de plataforma

A líder da etapa foi a alemã Pauline Pfeif, com 347,15 pontos.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade , foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.