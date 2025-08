Brasil encerra participação na Universíade em 23º no quadro de medalhas

Parte da delegação brasileira na Alemanha durante Cerimônia de Abertura. Anthony Hanc / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

O Time UBrasil encerrou sua participação nos Jogos Mundiais Universitários na 23ª colocação no quadro geral de medalhas. O evento multiesportivo termina neste domingo (27), na Alemanha, e os atletas do País deixam a Europa com 12 pódios.

A campanha de dois ouros, três pratas e sete bronzes é a sexta melhor de uma delegação brasileira na história da Universíade.

O melhor resultado foi obtido em em Shenzhen, na China, em 2011, com dois ouros, quatro pratas e 13 bronzes.

Em 32 participações nos Jogos, desde a edição de 1959 em Turim, na Itália, o Brasil soma 210 medalhas — 41 de ouro, 55 de prata e 114 de bronze.

Asiáticos dominam quadro de medalhas

Pela quinta edição seguida, a liderança do quadro de medalhas ficou com a Ásia. Após as vitórias da Coreia do Sul (2015), do Japão (2017 e 2019) e da China (2021), os japoneses voltaram a somar o maior número de conquistas.

Com 34 ouros, 21 pratas e 24 bronzes, a delegação japonesa ficou à frente da China, que venceu 30 ouros, 27 pratas e 17 bronzes. Os Estados Unidos, que não lideram o quadro desde 1999, terminaram em terceiro, com 28 ouros, 27 pratas e 29 bronzes.

A 33ª edição da Universíade acontecerá na Coreia do Sul, entre os dias 1º e 12 de agosto de 2027. A sede será a província de Chungcheong, que tem como capital a cidade de Gongju.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, foram as sedes das disputas desta edição.

Para participar, os atletas deveriam ter nascido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2007 e estarem regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior.

O Brasil na edição 2025

O Brasil foi representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contou com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.

As medalhas do Brasil na Universíade

Ouro do basquete foi a última medalah brasielira na Alemanha. Mikulas Celta / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Ouro

Prata