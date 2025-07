Brasil é bicampeão ibero-americano de atletismo sub-18 

O Brasil é bicampeão do Campeonato Ibero-Americano de Atletismo . A competição foi encerrada no domingo (20), em Assunção, no Paraguai.

Um dos destaques do evento foi o catarinense Paulo Henrique Krul (Associação Comunidade de Atletismo-SC), de 17 anos, que pratica atletismo há apenas dois. Ele venceu o decatlo com a melhor marca pessoal e do mundo no ano, recorde brasileiro e sul-americano sub-18, com 7.646 pontos.