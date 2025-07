Brasil é 19º na disputa por equipes da ginástica artística feminina da Universíade

As ginastas brasileiras com o técnico Francisco Porath (E). CBG / Divulgação

A equipe brasileira feminina de ginástica artística terminou em 19º lugar nos Jogos Mundiais Universitários. Em Essen, na Alemanha, onde a modalidade é disputada, o time formado por Ana Luiza Lima, Júlia Bastidas e Rafael Oliva somou 115.200 no total de suas apresentações.

Com apenas três atletas, o Brasil não tinha possibilidades de disputar um lugar no pódio, já que 16 das outras 20 equipes contaram com o limite de quatro ginastas.

O pódio foi formado por Japão, ouro com 163.850; Espanha, prata com 151.750; e França, bronze com 150.650.

Individual geral

Nenhuma das brasileiras conseguiu uma das 18 vagas na final do individual geral, que leva em conta a soma das notas nos quatro aparelhos. O mesmo acontece na disputa por aparelhos, que qualifica oito ginastas para a decisão.

O melhor desempenho foi de Júlia Bastidas, do Pinheiros (SP), que finalizou na 37ª colocação com 47.650. Seu melhor resultado foi no salto, com 12.500.

Rafaela Oliva, que é atleta do Grêmio Náutico União (RS), acabou na 64ª posição com 42.050.

Ana Luiza Lima, do Minas Tênis Clube (MG), obteve 13.500 nas barras assimétricas e ficou em nono lugar, sendo a primeira reserva da final do aparelho. Ela também competiu na trave.

Os Jogos Mundiais Universitários

Japonesas levaram ouro por equipes. Salomée Michon-Vinçont / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.

Os atletas devem ter nascido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2007 e estarem regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior.

As medalhas do Brasil na Universíade

Ouro

Prata

Bronze