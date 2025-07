Brasil derrota a Venezuela na abertura da Copa América feminina de vôlei

O Brasil estreou com vitória na Copa América feminina de vôlei , que começou a ser disputada em Betim, Minas Gerais. Nesta quarta-feira (2), o time sub-23 , que foi escolhido para atuar no torneio, já que a seleção principal participa da Liga das Nações, venceu a Venezuela por 3 a 0 (25/12, 25/15 e 27/25), e, o jogo teve 1h16min de duração.

A equipe dirigida pelo técnico Marcos Miranda disputa o torneio como preparação para os Jogos Pan-Americanos Junior , que serão realizados em agosto, no Paraguai.

O time escalado nesta quarta teve a levantadora Helô Soares, as pontas Ana Rudiger e Maria Clara Andrade, a oposta Jaque Schmitz, as centrais Juju e Lívia e a líbero Lelê. Ainda foram utilizadas a levantadora Maria Clara Carvalhaes, a oposta Gabi Carneiro e a central Ádria, que foram titulares no terceiro set.