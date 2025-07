Brasil conquista sete medalhas na etapa de Astana da Copa do Mundo de Boxe

O Brasil encerrou a segunda etapa do circuito da Copa do Mundo de Boxe, disputada em Astana, no Cazaquistão, com sete medalhas — quatro de ouro, duas de prata e uma de bronze. O resultado mais uma vez deixou a equipe na segunda posição, a exemplo do que já havia acontecido no evento disputado em Foz do Iguaçu, no Paraná, em abril.