Brasil começa com duas vitórias no vôlei de praia da Universíade

O Brasil teve um ótimo início nas disputas do vôlei de praia nos Jogos Mundiais Universitários. Nesta segunda-feira (21), em Duisburg, na Alemanha, as duas duplas do país venceram suas partidas.

A primeira vitória veio com os pernambucanos Denílson Sobral e Wesley Silva , que venceram os neozelandeses John McManaway e James Sadlier por 2 a 0. As parciais foram de 21/18 e 21/19, em jogo válido pelo Grupo E.

As brasileiras vão enfrentar na segunda rodada do Grupo F, as tchecas Julie Honzovicova e Kylie Neuschaeferova, que derrotaram as húngaras Eszter e Zsófi Vasvári por 21/12 e 21/19. A partida está marcada para às 9h50 de terça-feira (22).