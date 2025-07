Brasil bate o México e vai às semifinais da Copa América feminina de basquete

A seleção brasileira feminina de basquete está nas semifinais da Copa América , que acontece em Santiago, no Chile. Nesta sexta-feira (4), o time dirigido por Pokey Chatman derrotou o México, por 84 a 61 , e aguarda o vencedor do confronto entre Porto Rico e Argentina.

Esta foi a quinta vitória do Brasil, em cinco jogos, no torneio que irá classificar o campeão para a Copa do Mundo de 2026 e dará cinco vagas para o torneio Pré-Mundial.

As duas grandes estrelas do Brasil, que atuam em equipes da WNBA, foram as principais cestinhas. A ala-pivô Damiris terminou com 24 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Já a pivô Kamilla Cardoso fez 22 e apanhou 16 rebotes, enquanto a armadora Bella Nascimento marcou 13 e deu três assistências.