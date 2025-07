Brasil vence o Japão e espera definição do adversário nas quartas de final da Liga das Nações

Rosamaria marcou 10 pontos contra as japonesas. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei encerrou a fase classificatória da Liga das Nações com oito vitórias seguidas. Neste domingo (13), em Chiba, no Japão, o time dirigido por José Roberto Guimarães não tomou conhecimento das donas da casa e fez implacáveis 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/18 e 25/20, em jogo que teve apenas 1h17min de duração.

Com 11 vitórias e apenas uma derrota, o Brasil deve encerrar esta etapa em segundo lugar na classificação geral, atrás da Itália, que ainda enfrenta a Holanda neste domingo.

Os jogos da rodada, que só será encerrada no final da noite, com Estados Unidos x China, definirão a ordem dos confrontos de quartas de final, que serão disputados em Łódź, na Polônia, a partir do dia 23 de julho.

A seleção brasileira irá enfrentar o sétimo colocado, que ficará entre as seleções dos Estados Unidos, China e Alemanha.

O jogo

Seleção venceu 11 de seus 12 jogos na fase classificatória. Volleyball World / Divulgação

Com o objetivo de garantir a segunda posição e fugir de um possível confronto com a Itália, na semifinal, José Roberto escalou sua equipe com a levantadora Roberta, a oposta Rosamaria, as ponteiras Gabi e Júlia Bergmann, as centrais Júlia Kudiess e Diana e a líbero Marcelle.

Os três sets foram semelhantes, com a seleção brasileira disparando no marcador e em momento algum sendo ameaçada pelas asiáticas.

Com sete pontos de bloqueio e cinco de saque, além de 17 erros das japonesas, o Brasil controlou as ações e fez um jogo protocolar.

Júlia Bergmann fez 15 pontos (14 no ataque), enquanto Gabi marcou 11, todos eles atacando, e Rosamaria terminou com 10.

Na equipe japonesa, o destaque foi a ponteira Mayu Ishikawa, com 12 pontos assinalados. As japonesas poderiam ultrapassar o Brasil em caso de vitória, mas agora devem ficar com o terceiro lugar, na frente de Polônia e Turquia, que também disputarão a fase final.

Confira os jogos deste domingo:

Bulgária 0 x 3 Polônia - 13/25, 19/25 e 17/25

República Tcheca 1 x 3 Bélgica - 25/19, 23/25, 17/25 e 21/25

11h - Holanda x Itália

13h30 - Alemanha x República Dominicana

15h - Sérvia x Turquia

17h - Tailândia x Canadá

21h - China x EUA

Confira os times classificados para a fase final:

Itália

Brasil

Japão

Polônia

Turquia

China

EUA

Alemanha