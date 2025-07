Brasil bate a Romênia e conquista primeira vitória no basquete feminino da Universíade

A seleção brasileira feminina de basquete conquistou sua primeira derrota, nos Jogos Mundiais Universitários , em Duisburg, na Alemanha. Nesta terça-feira (22), o time do técnico Raphael Zaremba venceu a Romênia, por 86 a 65 , e segue na disputa do nono lugar.

O Brasil começou a partida diante das romenas com a armadoras Bella Nascimento e VitóriaMoura, a ala Stephany e as alas-pivôs Maiara Dias e Brenda Barros.

Com 16 pontos e seis rebotes, Brenda Barros foi a cestinha brasileira no confronto. Além dela, Vitória Moura marcou 14, a pivô Giovanna Rocha saiu do banco para marcar 13 e pegar quatro rebotes e a ala Brenda Bleidão contribuiu com 12 pontos e quatro rebotes.