Brasil bate a Bélgica e vai às quartas de final do Mundial sub-19 de vôlei feminino

A seleção brasileira feminina sub-19 de vôlei está classificada para as quartas de final do Campeonato Mundial da categoria, que acontece na Sérvia e na Croácia.

Com 13 acertos, a oposta Luize Tavares foi a principal pontuadora brasileira na partida. Ela marcou 10 pontos de ataque, dois de bloqueio e um de saque. A central Lara, que atua pelo Sesi-Bauru, mesmo time de Luize, marcou 11, sendo sete no ataque, dois no saque e dois no bloqueio.