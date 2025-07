Brasil atropela República Dominicana e segue 100% na Copa América feminina de basquete

Manu Alves fez estreia e foi destaque na vitória brasileira. FIBA Americas / Divulgação

Em busca da única vaga direta em disputa para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira feminina de basquete segue com 100% de aproveitamento na Copa América, que acontece em Santiago, no Chile.

Após derrotar Argentina e Canadá, nas duas primeiras rodadas, a equipe comandada pela técnica Pokey Chatman voltou à quadra nesta terça-feira (1º) e venceu a República Dominicana, por 73 a 46. O resultado deve garantir ao Brasil a primeira colocação do Grupo A, já que seu último adversário será a fraca equipe de El Salvador. Dessa forma, as brasileiras só enfrentarão os Estados Unidos em uma eventual decisão do torneio.

Jogo decidido no primeiro quarto

Bella Nascimento foi a cestinha brasileira. FIBA Americas / Divulgação

A partida diante das dominicanas foi definida ainda no primeiro quarto, quando a equipe dirigida pela treinadora estadunidense marcou 31 a 5, após uma corrida de 15 a 0 nos últimos cinco minutos.

Com a larga vantagem no marcador. Chatman promoveu algumas estreias no renovado grupo brasileiro, que é composta por algumas jogadoras que atuam no basquete universitário e também no college dos Estados Unidos, casos das alas Ayla McDowell, que integrará a equipe da Universidade de South Carolina, na próxima temporada, e Manu Alves, que se sagrou campeã do Campeonato Nacional do basquete de Ensino Médio dos Estados Unidos, na última temporada, defendendo a IMG Academy de Bradenton, na Flórida, e que agora jogará pela universidade de Illinois, no fortíssimo torneio da NCAA.

Manu acabou jogando 14min23seg e anotou quatro pontos, além de conquistar quatro rebotes, enquanto Ayla fez dois pontos e garantiu dois rebotes durante os 17min49seg em que esteve em quadra.

Com a diferença de 26 pontos construída nos 10 minutos iniciais, além de rodar o grupo, a treinadora da seleção brasileira aproveitou para experimentar algumas jogadas e, mesmo assim, a República Dominicana não conseguiu reagir.

Rodízio completo e time inteiro pontuando

Kamilla Cardoso foi preservada durante a partida. FIBA Americas / Divulgação

As 12 jogadoras brasileiras pontuaram. Bella Nascimento, campeã da CAA, pela universidade de William & Mary, em Virginia, foi a cestinha com 14 pontos. A armadora ainda distribuiu sete assistências.

Já a pivô Aline Moura, do Sesi Araraquara (SP), anotou 12 pontos e ficou com seis rebotes. Destaques nas duas rodadas iniciais, Damiris e Kamilla Cardoso não jogaram mais que 13 minutos e finalizaram com 10 e seis pontos, respectivamente.