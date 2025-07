Botafogo resolve no segundo tempo e bate o Vasco em volta ao Brasileirão após o Mundial de Clubes

Atacante ex-Grêmio deixou o dele contra o Vasco. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

Depois de uma participação consistente no Mundial de Clubes, o Botafogo voltou sua atenção para o Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, no chamado Clássico da Amizade, venceu o Vasco por 2 a 0, com gols de Arthur Cabral e Nathan Fernandes, ex-Grêmio, em partida disputada no Mané Garrincha, em Brasília (DF) — o time cruzmaltino vendeu o mando de campo.

Arthur Cabral é um dos reforços do Botafogo para o segundo semestre e participou de dois jogos no Mundial disputado nos Estados Unidos, nas últimas semanas. Marcou, portanto, seu primeiro gol. Nathan, que agora soma nove jogos desde que chegou, também marcou pela primeira vez.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 21 pontos, em quinto lugar, com um jogo a menos, pois o duelo com o Mirassol, pela 12ª rodada, foi adiado. O time está há cinco jogos sem perder no Brasileirão, sendo quatro vitórias, três delas seguidas. Já o Vasco, que tinha bastante expectativa após vitória sobre o São Paulo por 3 a 1 antes da paralisação, permanece com 13 pontos, em 14º lugar, perto da zona de rebaixamento.

Primeiros 45 minutos de poucas chances

Vasco e Botafogo fizeram um jogo de poucas oportunidades no primeiro tempo, prejudicados pela má condição do gramado. O Vasco buscou chutes de fora da área e foi o primeiro a assustar, em chute de Coutinho, bem defendido por John, que precisou espalmar.

O Botafogo respondeu com Arthur Cabral, que ficou com a bola na área, perto da linha de fundo, mas foi cortado quando tentou o passe para a pequena área.

A principal chance da partida até então veio novamente com Arthur Cabral. Vitinho recebeu cruzamento na área e ajeitou para o atacante, que chutou travado. A bola pegou efeito e quase encobriu Léo Jardim, que se recuperou bem para salvar o Vasco. Em outro lance, o goleiro defendeu com segurança a cabeçada de Kaio.

O Botafogo quase teve um pênalti a favor quando o zagueiro João Victor dominou com o braço. O árbitro foi chamado pelo VAR, mas viu falta de Artur em Nuno Moreira logo antes do lance.

Gols na segunda etapa

Se no primeiro tempo o placar terminou zerado, no segundo a rede não demorou a balançar. Logo aos dois minutos, Montoro recebeu do lado esquerdo da área e conseguiu chutar. Léo Jardim espalmou, mas Arthur Cabral, mesmo marcado, conseguiu aparecer para completar e fazer 1 a 0.

O Vasco conseguiu responder quando Ryan ficou com a bola na direita e chutou em cima do goleiro. John quase deixou a bola escapar nos pés de Vegetti, mas se recuperou bem e completou a defesa. Em outro lance, Coutinho arriscou da intermediária, mas não conseguiu colocar a bola no canto, facilitando a defesa de John.

O Botafogo passou a encontrar cada vez mais espaços nos contra-ataques. Em uma arrancada, Nathan Fernandes saiu na cara de Léo Jardim, driblou, mas chutou para fora, embora a arbitragem tenha pegado impedimento.

Na sequência, aos 33, ele marcou. Marlon Freitas foi acionado na direita da área e ajeitou de primeira para o meio. Livre, Nathan Fernandes só completou.

Três minutos depois, o Botafogo estava novamente no ataque e Joaquín Correa chutou forte, mas Léo Jardim salvou o que seria o terceiro gol. Apesar da tentativa do Vasco buscar o ataque, não conseguiu criar chances claras e se desgastou para parar os contra-ataques alvinegros.

Na 14ª rodada, o Botafogo entra em campo na quarta-feira, às 21h30, quando recebe o Vitória no Engenhão, no Rio. O duelo do Vasco, diante do Juventude, fora de casa, ainda não tem data marcada. O próximo compromisso com data marcada do Vasco será diante do Grêmio, no próximo sábado, às 17h30, contra o Grêmio, em São Januário, no Rio, pela 15ª rodada.

BRASILEIRÃO — 13ª rodada — 12/7/2025

Vasco (0)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Mateus Carvalho) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho (Alex Teixeira); Rayan (David), Vegetti (Garré) e Nuno Moreira (GB). Técnico: Fernando Diniz.

Botafogo (2)

John; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Montoro (Allan) e Savarino (Joaquín Correa); Artur (Santiago Rodríguez) e Arthur Cabral (Nathan Fernandes). Técnico: Davide Ancelotti.

GOLS: Arthur Cabral (B), aos 2, e Nathan Fernandes (B), aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Lucas Freitas e Garré (V); Alexander Barboza e Montoro (B).

ÁRBITRO: Anderson Daronco (RS).

RENDA: R$ 2.707.814,00.

PÚBLICO: 31.468 torcedores.