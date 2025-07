Botafogo oficializa o jovem colombiano Barrera para seu ataque: 'Características insinuantes'

Um dia após ver todas as suas opções ofensivas decepcionarem no empate sem gols com o Vitória, no Engenhão, pelo Brasileirão, o Botafogo anunciou a chegada do meia-atacante colombiano Jordan Barrera, de apenas 19 anos, para aumentar o leque de opções ao técnico Davide Ancelotti.

Habilidoso e atrevido, daqueles jogadores que não se intimida com a marcação adversária e adoram o drible, Barrera assinou contrato até dezembro de 2029 e já participou das atividades do dia no Rio de Janeiro.

"O Botafogo oficializou nesta quinta-feira (17) a contratação do meia-atacante Jordan Barrera, de 19 anos. O atleta, que chega do Junior Barranquilla, da Colômbia, assinou contrato até o final de 2029 com o Glorioso. Barrera chegou ao Rio de Janeiro e já iniciou as atividades com o elenco comandado por Davide Ancelotti", anunciou o clube carioca.

O Botafogo espera repetir o sucesso alcançado com nomes que defenderam suas cores e também do clube colombiano, casos de Garrincha, Heleno de Freitas, Quarentinha e Paulo César Caju. "O colombiano chega ao Mais Tradicional para reforçar o elo do Alvinegro com o Junior Barranquilla. Os dois clubes possuem em sua história grandes nomes que vestiram as duas camisas", ressaltou.

O clube alvinegro ainda destacou as virtudes de Barrera, tratado como um jovem promissor de "características insinuantes, de velocidade e drible." O reforço já tem passagem pela seleção colombiana sub-20, na qual disputou o Sul-Americano nesta temporada, ajudando na garantia de vaga ao Mundial da categoria.