Botafogo negocia a contratação de filho de Carlo Ancelotti para técnico

O clube procurou a CBF para dar seguimento à contratação. O vínculo do profissional com a entidade não é fixo, se tratando de uma convocação.

Quando Carlo Ancelotti foi anunciado novo técnico da Seleção, Davide negociava com o Rangers , da Escócia, para uma primeira experiência como treinador . O acordo não foi pra frente, e o auxiliar se juntou ao pai apenas em junho, no meio da data Fifa.

Aos 35 anos, o italiano nunca assumiu uma equipe como técnico principal. Como auxiliar, Davide passou por Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid, sempre ao lado do pai. Antes, atuava como preparador técnico, função que ocupou no PSG e no clube madrilenho.