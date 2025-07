Botafogo acerta com filho de Ancelotti como novo técnico

Davide Ancelotti integrava a comissão técnica do pai na Seleção Brasileira. Jonathan Guimarães / One9 Content

O Botafogo está de técnico novo. Davide Ancelotti é o novo comandante do atual campeão do Brasileirão e da Libertadores após a demissão de Renato Paiva, oficializada logo após a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes, com a derrota para o Palmeiras por 1 a 0.

A reportagem do Estadão confirmou na noite deste domingo, que a diretoria alvinegra havia notificado a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a intenção de abrir negociações com Davide, filho de Carlo Ancelotti, atualmente à frente da Seleção Brasileira. No entanto, a informação do acerto entre as partes foi confirmada pelo portal GE.

Davide, de 35 anos, que trabalha na comissão técnica do pai, não chegou diretamente com ele à CBF. Ele não possui um contrato fixo, e sim por convocações, bem como outros membros do staff. O italiano ainda não tem experiência como treinador, o que faz com que o Botafogo seja sua porta de entrada no mercado.

A investida ocorreu rapidamente e ainda há poucas informações confirmadas sobre os detalhes do negócio. O interesse do clube carioca chamou a atenção do italiano e as partes estavam bem otimistas para um acordo.

Perfil ofensivo

Quando Carlo Ancelotti foi, finalmente, anunciado como técnico da seleção brasileira, Davide não veio de imediato. Após sua saída do Real Madrid, ele chegou à seleção apenas no segundo compromisso desde que seu pai assumiu, no duelo com o Paraguai. O motivo: estava negociando com o futebol escocês.