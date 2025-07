Borussia Dortmund sofre, mas supera Monterrey e enfrentará o Real Madrid nas quartas de final do Mundial de Clubes

Borussia Dortmund é o último classificado às quartas de final. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Mesmo sem encantar dentro de campo, o Borussia Dortmund se classificou para as quartas de finais do Mundial de Clubes. Na terça-feira (1°), o time alemão venceu o Monterrey por 2 a 1, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

O destaque do jogo foi o centroavante Guirassy, que marcou duas vezes no primeiro tempo. Berterame descontou na etapa final, mas não foi o suficiente para evitar a vitória dos alemães.

Com o resultado, o Borussia Dortmund terá o Real Madrid pela frente nas quartas de final. A partida será neste sábado (5), às 17h, em East Rutherford. O confronto será uma reedição da final da Champions League da temporada 2023/2024, quando os espanhóis venceram por 2 a 0.

Guirassy abre vantagem no primeiro tempo

Favorito no duelo, o Borussia Dortmund tratou de comandar as ações ofensivas na primeira etapa. Por mais que o Monterrey tenha tido a primeira chance, quando Deossa chutou de fora da área, aos 10 minutos, e Kobel defendeu, foram os alemães que abriram o placar.

Aos 13 minutos, Bensebaini partiu pelo lado esquerdo e tocou para Guirassy, próximo da área. O centroavante tabelou com Adeyemi, que o deixou cara a cara contra o goleiro. Na finalização, deslocou Andrada com um chute rasteiro e abriu 1 a 0.

Após 10 minutos, o Dortmund chegou ao segundo gol. Ryerson roubou a bola no campo de defesa e lançou Adeyemi, no lado direito. Próximo da área, o jogador parou a bola, esperou Guirassy se aproximar e tocou para o centroavante, na entrada da área. Ele finalizou no canto e fez 2 a 0.

O artilheiro da equipe ainda teve a chance de marcar mais duas vezes no primeiro tempo. Primeiro, aos 31 minutos, o jogador aproveitou cruzamento de Jobe Bellingham e desviou para fora. Depois, cinco minutos depois, Adeyemi cruzou rasteiro. Na pequena área, o atacante finalizou no gol, mas Andrada espalmou.

O Monterrey explorou finalizações de fora da área, principalmente com Deossa, que acertou o gol três vezes, mas parou em Kobel. Aos 40 minutos, Andrada lançou para Corona, que venceu a marcação no lado esquerdo, entrou na área e finalizou. Novamente, Kobel espalmou.

Monterrey desconta, mas não é o suficiente

Logo no começo da segunda etapa, aos dois minutos, o Monterrey descontou o marcador. No lado esquerdo, Corona cruzou na área e Aguirre tentou cabecear. Na sobra, Berterame cabeceou e fez 2 a 1.

A partir do gol, a equipe mexicana cresceu no duelo e tirou o domínio da partida do Borussia Dortmund. Aos 13 minutos, Sergio Canales deixou Corona livre, mas o jogador finalizou em cima de Kobel, que espalmou.

Seis minutos depois, o Monterrey chegou a marcar o segundo gol. Sergio Ramos lançou e Corona escorou para Berterame, que avançou. Na área, o atacante chutou cruzado e não deu chances a Kobel. Entretanto, a arbitragem assinalou impedimento na origem da jogada, anulando o gol.

O Dortmund só foi melhorar no segundo tempo com as entradas de Brandt e Yan Couto, que deram novo gás ao meio de campo, diminuindo a superioridade mexicana no setor.

Aos 46 minutos, o torcedor do Borussia Dortmund se assustou com a chance criada pelo Monterrey. Aguirre cruzou na área e Sergio Ramos cabeceou. A bola passou perto da trave e foi para fora.

Por mais que o Monterrey tentasse criar chances para empatar, o Borussia Dortmund conseguiu administrar o resultado e não sofreu mais gols. Placar final: 2 a 1 para os alemães, que terão o Real Madrid, nas quartas de finais.

Por ter sido advertido com cartão amarelo contra a equipe mexicana, o segundo no torneio, Jobe Bellingham não estará em campo contra seu irmão, Jude, um dos destaques do Real Madrid. Este seria o primeiro enfrentamento entre os dois.

Mundial de Clubes — Oitavas de final — 1º/7/2025

Borussia Dortmund (2)

Kobel; Süle, Anton e Bensebaini; Ryerson, Nmecha (Brandt, 25'/2°T), Groß, Svensson e Jobe Bellingham (Sabitzer, 10'/2°T); Adeyemi (Yan Couto, 25'/2°T) e Guirassy. Técnico: Niko Kovač.

Monterrey (1)

Andrada; Medina, Sergio Ramos e Rodríguez; Aguirre, Deossa, Óliver Torres (Ambríz, 38'/2°T), Arteaga e Sergio Canales (Alvarado, 45'/2°T); Jesús Corona (Ocampos, 38'/2°T) e Berterame (De la Rosa, 38'/2°T). Técnico: Domènec Torrent.

GOLS: Guirassy, aos 13 e 23 minutos do primeiro tempo. Berterame, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Jobe Bellingham e Guirassy (B)

ARBITRAGEM: Facundo Tello, auxiliado por Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade (trio da Argentina). VAR: Juan Lara (CHI)