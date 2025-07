Bortoleto lamenta erros após abandonar GP da Inglaterra ainda no início: 'Fui muito otimista'

Antes mesmo da prova, Bortoleto rodou no terceiro treino livre, no sábado, quebrou a suspensão e perdeu o assoalho com as últimas atualizações da Sauber, o que provocou a queda de rendimento no carro e o 16º lugar no grid de largada. Como consolação em um fim de semana ruim, restou a ele festejar o terceiro lugar do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que conquistou o primeiro pódio na carreira após 15 anos na Fórmula 1.